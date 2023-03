Piattaforma online per scovare le violazioni della concorrenza (Di sabato 4 marzo 2023) Con questo meccanismo finiscono sotto la lente dell’Autorità garante contatti e scambi di informazioni sotto traccia su prezzi, quote di mercato, clienti, spartizione dei mercati, livelli di produzione, sviluppi tecnologici e di mercato, partecipazione a gare, boicottaggio di concorrenti Leggi su ilsole24ore (Di sabato 4 marzo 2023) Con questo meccanismo finiscono sotto la lente dell’Autorità garante contatti e scambi di informazioni sotto traccia su prezzi, quote di mercato, clienti, spartizione dei mercati, livelli di produzione, sviluppi tecnologici e di mercato, partecipazione a gare, boicottaggio di concorrenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocappato : Il 7 Marzo, ore 16, manifesterò a Roma, piazza Santi Apostoli, per unirmi all’appello di @permarcogentili a… - fisco24_info : Piattaforma online per scovare le violazioni della concorrenza: Con questo meccanismo finiscono sotto la lente dell… - CarloBertini6 : @Brizio1965 @AnacNazionale @EmanueleBellano @reportrai3 … piattaforma online su cui feci segnalazione per misure ri… - CoingraphNewsIT : JUST IN: Secondo un rapporto di Al-Quds Al-Arabi, con sede a Londra, una piattaforma online fittizia che si spaccia… - Lesbicasfigata : @steppala_ @Everett_88 Scusate ma sta roba è anche online e cross piattaforma? -