Piantedosi si dimette? No I colpevoli sono scafisti e trafficanti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Caffe_Graziella : RT @DavideR46325615: Scontro tra treni in Grecia: si dimette il Ministro dei trasporti Kostas Karamanlis in segno di rispetto per le vittim… - alepileri67 : RT @Giangi_ilBoomer: Trova le differenze - #Grecia. Il ministro dei Trasporti si dimette dopo l'incidente ferroviario di #larissa. - #Itali… - HALTEREGO28 : RT @Satiraptus: Trova le differenze -Grecia. Il ministro dei Trasporti Karamanlis si dimette dopo l'incidente ferroviario avvenuto martedì… - SenatoreF : ??#NON_PRONTO_Piantedosi e non si dimette #ilPeggior_GOVERNO_diSempre - PSettequattro : RT @Satiraptus: Trova le differenze -Grecia. Il ministro dei Trasporti Karamanlis si dimette dopo l'incidente ferroviario avvenuto martedì… -

... come minimo, qualcosa non ha funzionato - chi è al "comando" non simai. Si dimettono per ... L'allora Contrammiraglio segnalava la rilevanza dell'intreccio, come oggi lo chiama, tra ...A meno che non emergano improbabili e clamorose responsabilità dirette e personali di, il ministro dell'Interno non si tocca e va difeso da tutta la maggioranza. Pena l'apertura di una ...Deve battere i pugni sul tavolo e chiedere quantomeno adi lasciare. È un dovere. Non è giusto dire al paese che una strage in fondo è una eventualità della vita e che ci sisolo ...

Dimissioni di Salvini e Piantedosi inevitabili, sono responsabili della strage di Stato Il Riformista

CHIETI – “Come Associazioni, Movimenti e Partiti abruzzesi, riteniamo completamente fuori luogo la partecipazione al convegno di Chieti del 10 marzo, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, alla ...Il 1° marzo la nuova segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha chiesto le dimissioni di Matteo Piantedosi dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno sul naufragio di un’imbarcazione al l ...