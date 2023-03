Phisikk du role – Trent’anni, tre Repubbliche. Meno male che Laura c’è (Di sabato 4 marzo 2023) Trent’anni fa, nel 1993, il mondo globale entrava senza averne particolare consapevolezza in un’era nuova, poggiata sulla solidità dei mattoni caduti qualche anno prima dai muri di Berlino e dai Paesi comunisti del Patto di Varsavia. Senza sentire il bisogno di procedere a nuovi patti tra Stati egemoni come accadde a Yalta, gli Usa si facevano garanti della nuova pax aurea, affermando una sorta di monopolarismo planetario, a fronte dello squagliamento dell’Urss e di una Cina ancora acerba della grandeur che sarebbe cresciuta in modo esponenziale fino ai giorni nostri. L’improvvisa e rapida scomparsa del “nemico” dopo decenni di guerra fredda, generò sulle prime euforie, ma anche spaesamenti e sensazioni di horror vacui. È vero che s’affacciava alla leadership americana Bill Clinton, un “sessantottino” che emblematicamente avrebbe rappresentato l’arrivo al potere delle ... Leggi su formiche (Di sabato 4 marzo 2023)fa, nel 1993, il mondo globale entrava senza averne particolare consapevolezza in un’era nuova, poggiata sulla solidità dei mattoni caduti qualche anno prima dai muri di Berlino e dai Paesi comunisti del Patto di Varsavia. Senza sentire il bisogno di procedere a nuovi patti tra Stati egemoni come accadde a Yalta, gli Usa si facevano garanti della nuova pax aurea, affermando una sorta di monopolarismo planetario, a fronte dello squagliamento dell’Urss e di una Cina ancora acerba della grandeur che sarebbe cresciuta in modo esponenziale fino ai giorni nostri. L’improvvisa e rapida scomparsa del “nemico” dopo decenni di guerra fredda, generò sulle prime euforie, ma anche spaesamenti e sensazioni di horror vacui. È vero che s’affacciava alla leadership americana Bill Clinton, un “sessantottino” che emblematicamente avrebbe rappresentato l’arrivo al potere delle ...

