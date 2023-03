“Petagna e Caprari da elogiare”, le parole di Palladino dopo Monza-Empoli (Di sabato 4 marzo 2023) Un Palladino molto soddisfatto a fine partita per la bella prova e soprattutto per la vittoria del suo Monza contro l’Empoli di Zanetti. La vittoria per 2-1 con gol di Ciurria e Izzo è fondamentale per continuare a scappare dalla zona-salvezza e, perché no, a immaginare qualcosa di ancora più grande. Complimenti a Petagna e Caprari “È stata una grande vittoria, meritata”, dice il tecnico a fine partita, “perché è stata equilibrata contro un ottimo avversario. Ero preoccupato dal punto di vista psicologico dopo la sconfitta contro la Salernitana ed invece, dopo che ci siamo sciolti, siamo venuti fuori alla grande”. Belle parole poi per i suoi attaccanti, che per Palladino sono stati eccezionali nel sacrificarsi per la squadra: “Voglio ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Unmolto soddisfatto a fine partita per la bella prova e soprattutto per la vittoria del suocontro l’di Zanetti. La vittoria per 2-1 con gol di Ciurria e Izzo è fondamentale per continuare a scappare dalla zona-salvezza e, perché no, a immaginare qualcosa di ancora più grande. Complimenti a“È stata una grande vittoria, meritata”, dice il tecnico a fine partita, “perché è stata equilibrata contro un ottimo avversario. Ero preoccupato dal punto di vista psicologicola sconfitta contro la Salernitana ed invece,che ci siamo sciolti, siamo venuti fuori alla grande”. Bellepoi per i suoi attaccanti, che persono stati eccezionali nel sacrificarsi per la squadra: “Voglio ...

