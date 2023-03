Pestaggio Firenze | corteo Per la Costituzione | Schlein in piazza con Landini e Conte | La miglior risposta allo squadrismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BeatriceCovassi : Felice di essere a #Firenze al corteo #antifascista con tanti #giovani dopo vile pestaggio squadrista al… - elio_vito : Da una parte c’è il grave silenzio del governo, del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Istruzione, dall’al… - la_kuzzo : Il governo non ha parlato del pestaggio di Firenze. Il ministro se l’è presa con la preside che lo condannava. Le a… - paolo_porcari : RT @PBerizzi: E quindi ricapitolando: sul pestaggio neofascista di Firenze interviene il presidente della Repubblica, la presidente del Con… - DestinoStanco : RT @giozomparelli: “il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. è nato ai bordi di un marciapiede qualun… -

Oltre 10 mila persone - secondo gli organizzatori - hanno partecipato aalla manifestazione 'Difendiamo scuola e Costituzione' indetta dai sindacati.

Pestaggio Firenze, corteo "Per la Costituzione": in piazza Landini, Conte e Schlein TGCOM

Firenze, 4 mar. (askanews) - È in corso, dopo essere partita da piazza Santissima Annunziata a Firenze, la manifestazione "Per la scuola, per la Costituzione": a piazza Santa Croce, luogo di arrivo, è ...