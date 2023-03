Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : “Il fascismo è nato sui bordi di un marciapiede”. La bella lettera della dirigente scolastica Annalisa Savino ad al… - elio_vito : Da una parte c’è il grave silenzio del governo, del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Istruzione, dall’al… - la_kuzzo : Il governo non ha parlato del pestaggio di Firenze. Il ministro se l’è presa con la preside che lo condannava. Le a… - 60_cla : RT @PossibileIt: - A Firenze, nessuna reazione del Ministro dell'Interno al pestaggio fascista; - a Enna, l'assemblea studentesca sulla #ca… - TuriFilippo : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Piena adesione della Cisl alla mobilitazione indetta dalle Rsu e dai sindacati della #scuola a #Firenze.… -

Dopo l'agguato e il pestaggio di alcuni studenti davanti al liceo classico Michelangiolo, a Firenze oggi è il giorno del corteo antifascista. La manifestazione è stata convocata dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil. Corteo a Firenze "a difesa della scuola e della Costituzione" dopo il pestaggio subìto da studenti il 18 febbraio davanti al liceo Michelangiolo. Alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil, partecipano manifestazione antifascista dopo il pestaggio al liceo.

Pestaggio Firenze, corteo "Per la Costituzione": in piazza Landini, Conte e Schlein TGCOM

In piazza Santissima Annunziata a Firenze ha preso il via la manifestazione "Per la scuola, per la Costituzione", organizzata in risposta al pestaggio di alcuni studenti da parte di giovani di Azione ...Circa 10 mila partecipanti fra studenti, insegnanti e famiglie. Conte: «Siamo in piazza per difendere i principi costituzionali di tutti». In piazza anche ...