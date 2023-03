Pescara-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto pronto allo stadio Adriatico per Pescara-Juve Stabia, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni che riguardano la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. Gli abruzzesi sono a secco di vittorie da ben quattro turni ed hanno bisogno di portare a casa la vittoria sotto la nuova guida di Zednek Zeman per difendere il quarto posto in classifica. I campani, invece, hanno ottenuto un solo punto nelle ultime cinque sfide e vogliono vincere per riavvicinarsi alle prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto pronto allo stadio Adriatico per, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di: ecco le informazioni che riguardano la, l’, latv e lodell’incontro. Gli abruzzesi sono a secco di vittorie da ben quattro turni ed hanno bisogno di portare a casa la vittoria sotto la nuova guida di Zednek Zeman per difendere il quarto posto in classifica. I campani, invece, hanno ottenuto un solo punto nelle ultime cinque sfide e vogliono vincere per riavvicinarsi alle prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nella ...

