Perugia, adesso in trasferta devi fare di più (Di sabato 4 marzo 2023) Tre sconfitte nel girone di ritorno in quattro gare per i biancorossi. Domani sfida delicata col Sudtirol di Bisoli, imbattuto nel ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 marzo 2023) Tre sconfitte nel girone di ritorno in quattro gare per i biancorossi. Domani sfida delicata col Sudtirol di Bisoli, imbattuto nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... criadp : @repubblica Ma è lo stesso Lombardo che adesso è alla Roma e ha già testimoniato contro la Juve a Perugia? Diamo un po' di contesto - annamarone : RT @onestidal_1908: Un campo indegno, non è possibile giocare in queste condizioni, e poi mi parlano di Perugia. Prima c'era la Juve, adess… - MauroBrugia1 : E ADESSO PERUGIA CHE SI È SCOPERTA NON IMBATTIBILE DOVRÀ FAR ATTENZIONE A PIACENZA CHE SI È BEN SVEGLIATA, MA A UN… - OfficialGattara : Un saluto affettuoso alla Gazzetta, che da mesi parla di ridimensionamento, chiusura, dirigenti da cambiare, Perugi… - varrialeparody : RT @onestidal_1908: Un campo indegno, non è possibile giocare in queste condizioni, e poi mi parlano di Perugia. Prima c'era la Juve, adess… -