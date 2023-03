Perché l’auto elettrica è una ciofeca (Di sabato 4 marzo 2023) Ma voi veramente credete che al 2035 si smetterà di produrre auto non elettriche? Veramente credete che l’ennesima ecofuffa europea causerà fallimenti di case automobilistiche, perdite di posti di lavoro nell’indotto che lavora nell’autotrazione convenzionale? Che tutta l’operazione sarà disastrosa per l’Europa a tutto vantaggio della Cina, che deterrebbe gran parte delle materie prime necessarie per la manifattura delle batterie? Veramente credete che attuare questa transizione energetica alla mobilità elettrica ci farà piangere lacrime e versare sangue? Oppure che il nodo di tutto è la scarsa capillarità delle colonnine di ricarica? O, ancora, che sarebbe bene effettuare la transizione in modo graduale? Se credete a tutto quanto sopra, ebbene: ricredetevi. l’autotrazione full-electric non si farà, Perché nessuno ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 marzo 2023) Ma voi veramente credete che al 2035 si smetterà di produrre auto non elettriche? Veramente credete che l’ennesima ecofuffa europea causerà fallimenti di case automobilistiche, perdite di posti di lavoro nell’indotto che lavora neltrazione convenzionale? Che tutta l’operazione sarà disastrosa per l’Europa a tutto vantaggio della Cina, che deterrebbe gran parte delle materie prime necessarie per la manifattura delle batterie? Veramente credete che attuare questa transizione energetica alla mobilitàci farà piangere lacrime e versare sangue? Oppure che il nodo di tutto è la scarsa capillarità delle colonnine di ricarica? O, ancora, che sarebbe bene effettuare la transizione in modo graduale? Se credete a tutto quanto sopra, ebbene: ricredetevi.trazione full-electric non si farà,nessuno ...

