Perché è stata cancellata la replica del GF VIP su LA5? ‘Pier Silvio Berlusconi è furioso’, cosa è successo (Di sabato 4 marzo 2023) Cambiamento nel palinsesto di LA5 che doveva mandare in onda la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello vip, ma così non sarà. cosa è successo? Come mai la programmazione è saltata? La decisione sembra sia arrivata direttamente dall’amministratore delegato. Vediamo come mai… La rabbia di Pier Silvio Berlusconi Pier Silvio Berlusconi, pare, sia rimasto molto infastidito dalle parole volgari e dai toni poco edificanti che vengono usati all’interno della Casa di Cinecittà tra i partecipanti al reality. L’Amministratore delegato ha voluto vedere personalmente la puntata, prima di prendere una decisione e, una volta visionata ha stabilito che non è adatta ad andare in onda, Perché sarebbe una mancanza di rispetto per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) Cambiamento nel palinsesto diche doveva mandare in onda ladell’ultima puntata del Grande Fratello vip, ma così non sarà.? Come mai la programmazione è saltata? La decisione sembra sia arrivata direttamente dall’amministratore delegato. Vediamo come mai… La rabbia di PierPier, pare, sia rimasto molto infastidito dalle parole volgari e dai toni poco edificanti che vengono usati all’interno della Casa di Cinecittà tra i partecipanti al reality. L’Amministratore delegato ha voluto vedere personalmente la puntata, prima di prendere una decisione e, una volta visionata ha stabilito che non è adatta ad andare in onda,sarebbe una mancanza di rispetto per i ...

