Perché allargare l’I2U2 all’Italia è possibile Conversazione con Baharoon

La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in India prima ed Emirati Arabi Uniti poi, ha aperto a una riflessione sulle opportunità che l'Italia potrebbe avere all'interno dell'articolato sistema dell'Indo Pacifico e delle sue interconnessioni con il Mediterraneo allargato. Gli incontri di Nuova Delhi con Narendra Modi e di Abu Dhabi con Mohammed bin Zayed, rispettivamente leader di due dei più vivaci interpreti dell'asse Est-Ovest, rappresentano un combinato disposto — che per altro nei prossimi giorni potrebbe essere arricchito dall'arrivo in Italia del primo ministro israeliano, Banjamin Netanyah. India, Emirati, Israele sono parte del sistema I2U2 insieme agli Stati Uniti, un gruppo che stando al primo comunicato congiunto — pubblicato il 14 luglio 2022 — teorizza "investimenti congiunti e nuove iniziative in materia di acqua, energia, trasporti, spazio, salute e ...

