Per più di un giovane su due il lavoro è fonte di ansia e stress (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – stress, burn out, e anche ripercussioni fisiche. Sono gli effetti del lavoro per circa sei giovani su dieci. Più di uno su due, dunque, ha sofferto di problemi emotivi e, nel 13% dei casi, corporei, a causa del proprio impiego. “ansia, stress e nervosismo condizionano pesantemente la vita lavorativa degli under 35”, ha sottolineato Maria Cristina Pisani, presidente del Cng (Consiglio Nazionale dei Giovani), in occasione della presentazione presso la sede del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale dei risultati dell’Osservatorio WellFare. L’Osservatorio, discusso all’interno del primo incontro ‘I Giorni del Benessere’, un progetto di Cng volto a favorire percorsi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione per il benessere delle giovani generazioni, è una piattaforma ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) –, burn out, e anche ripercussioni fisiche. Sono gli effetti delper circa sei giovani su dieci. Più di uno su due, dunque, ha sofferto di problemi emotivi e, nel 13% dei casi, corporei, a causa del proprio impiego. “e nervosismo condizionano pesantemente la vita lavorativa degli under 35”, ha sottolineato Maria Cristina Pisani, presidente del Cng (Consiglio Nazionale dei Giovani), in occasione della presentazione presso la sede del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale dei risultati dell’Osservatorio WellFare. L’Osservatorio, discusso all’interno del primo incontro ‘I Giorni del Benessere’, un progetto di Cng volto a favorire percorsi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione per il benessere delle giovani generazioni, è una piattaforma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Gandhi, dopo che la famiglia era caduta in povertà, a 18 anni prese una nave da Bombay per Southampton. Più tardi… - borghi_claudio : Sto leggendo gli articoli sull'inchiesta di Bergamo ed appare chiarissimo dove si andrà a parare. Altro che soddisf… - CarloVerdelli : Se fossero rimasti a casa, già. Peccato non potere più ascoltare da Shahida perché ha lasciato il Pakistan. Suo fig… - CoGiafra : @amxpaul Non molto, dici che escono se c'è un'imbarcazione nelle vicinanze delle coste, giustamente, come ho detto… - francuzziellu : RT @CozzolinoSalvo: La Corte Federale ha impiegato due ore per dare 15 punti di penalizzazione alla Juventus su una questione non normata,… -

Il predestinato Thiago Motta non passa più per pazzo Il Foglio