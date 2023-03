Per il Lecce c'è il nuovo Amauri: è il figlio 16enne dell'italobrasiliano (Di sabato 4 marzo 2023) Per il Lecce c'è un nuovo Amauri. Si tratta del 16enne Hugo De Oliveira, figlio dell’attaccante italobrasiliano che in A ha... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Per ilc'è un. Si tratta delHugo De Oliveira,’attaccanteche in A ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Per il Lecce c'è il nuovo Amauri: è il figlio 16enne dell'italobrasiliano: Per il Lecce c'è un nuovo Amauri. Si tra… - TonyHuncho01 : Tonali è irriconoscibile da due mesi, è in netta difficoltà fisica e continua a fare novanta minuti a partita. Il s… - BlowbackFranz : RT @Guidolino8: Cammino Milan nel 2023 in Serie A ?? Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza ?? Atalanta ?? F… - lordmaquac : @jo19N26 Domani si tifa Lecce solo per usare la testa di un certo pelato come tamburello - sierolone : RT @Guidolino8: Cammino Milan nel 2023 in Serie A ?? Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza ?? Atalanta ?? F… -