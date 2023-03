"Pensarlo è criminale, cosa accadrà ora". Musumeci affonda la Schlein sui migranti (Di sabato 4 marzo 2023) "Probabile che nella filiera ci sia stata qualche falla, ma mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia detto di non intervenire. Pensarlo è criminale". Il ministro per le Politiche del mare e per la Protezione Civile Nello Musumeci, in una intervista al Corriere della Sera, commenta il tragico naufragio di Cutro, nel quale domenica scorsa hanno perso la vita decine di migranti. Nelle ore immediatamente successive alla tragedia, è partito il "processo" della sinistra contro il governo, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e quello dei Trasporti Matteo Salvini per i presunti ritardi nei soccorsi di Guardia di finanza e Guardia costiera. "Qualunque cosa venga detta in queste ore è destinata a scatenare polemiche - riflette Musumeci -. Malgrado la morte imponga il silenzio e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) "Probabile che nella filiera ci sia stata qualche falla, ma mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia detto di non intervenire.". Il ministro per le Politiche del mare e per la Protezione Civile Nello, in una intervista al Corriere della Sera, commenta il tragico naufragio di Cutro, nel quale domenica scorsa hanno perso la vita decine di. Nelle ore immediatamente successive alla tragedia, è partito il "processo" della sinistra contro il governo, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e quello dei Trasporti Matteo Salvini per i presunti ritardi nei soccorsi di Guardia di finanza e Guardia costiera. "Qualunquevenga detta in queste ore è destinata a scatenare polemiche - riflette-. Malgrado la morte imponga il silenzio e la ...

