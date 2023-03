Pene severe e leggi stringenti: ecco la nuova stretta di Putin (Di sabato 4 marzo 2023) Divieti, decreti, nuove leggi. In Russia si intensifica la stretta delle autorità sull’opinione pubblica (e non solo) in concomitanza con l’aumento delle tensioni internazionali. Un anno fa, in questi giorni, Mosca varava un provvedimento contro le fake news per punire chiunque manifestasse dissenso, o criticasse apertamente, la cosiddetta operazione militare speciale in corso in Ucraina. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 4 marzo 2023) Divieti, decreti, nuove. In Russia si intensifica ladelle autorità sull’opinione pubblica (e non solo) in concomitanza con l’aumento delle tensioni internazionali. Un anno fa, in questi giorni, Mosca varava un provvedimento contro le fake news per punire chiunque manifestasse dissenso, o criticasse apertamente, la cosiddetta operazione militare speciale in corso in Ucraina. InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zeitblomserenus : @drewviola @GiuseppeConteIT A me no. HAI RAGIONE. Molto a destra: reddito di cittadinanza, superbonus, pene più sev… - marioma33117900 : @matteosalvinimi Caro Matteo .........pene severe - papifo56 : @Teso4zampe Delinquenti e individui da condannare con pene severe. - Pablo_Halcones : @Roby848484 @CalcioFinanza mi fa sempre ridere vedere MILANISTI che chiedono pene esemplari se non più severe...que… - FiorellaArcodi1 : @anna_olivetti Non ci sarà mai una fine finché non obbligheranno alla sterilizzazione tutti i comuni di Italia x ev… -