Pellezzano | comune riduce la Tari

(Di sabato 4 marzo 2023) Ail Consiglio Comunale guidato dal Sindaco Francesco Morra – come riporta salernonotizie.it – ha deliberato una serie di riduzioni della, attraverso una modifica al Regolamento su questo tributo locale, che si configurano come misure a sostegno delle famiglie e dei residenti. La delibera del consiglio – la riduzione del 25% dellaper quei nuclei familiari nei quali nel 2023 vi è un nuovo nato. (nel 2022 parliamo di 92 famiglie e nel 2021 di 74). Una sorta di “benvenuto a” per i nuovi cittadini, che offre un contributo laddove si registrano aumenti di spese per l’acquisto di pannolini o cure mediche”; – la riduzione del 50% della, per un anno, per numerose tipologie di attività commerciali e/o produttive che decidono di investire ed aprire una nuova ...

Ridurre la Tari e sostenere la natalità, l'apertura di nuove attività commerciali e combattere la ludopatia: l'originale idea è venuta al Comune di Pellezzano. 'Non so se è già stato fatto in qualche altro Comune. Per quanto riguarda noi - spiega il sindaco Francesco Morra - siamo oltre l'80% di raccolta differenziata ed abbiamo ...

Buone notizie per i cittadini di Pellezzano, in particolare per i nuclei familiari dove si è registrata la nascita di un nuovo nato nel 2023. Il Consiglio Comunale guidato dal Sindaco Francesco Morra ...