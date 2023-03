Pedullà: «Inter, il Napoli non dev’essere un alibi! Dovevi fare il tuo fino in fondo!» (Di sabato 4 marzo 2023) Pedullà dice la sua sulla situazione dell’Inter e sui punti di differenza che in campionato la separano dal Napoli. Ecco il pensiero avanzato dal giornalista nel corso del suo collegamento con “Aspettando il weekend” a Sportitalia. ALIBI – Alfredo Pedullà sembra deluso dall’atteggiamento dell’Inter in campionato. Il giornalista, in collegamento nel corso della trasmissione “Aspettando il weekend” di Sportitalia, afferma: «Le dichiarazioni di Beppe Marotta? Fanno parte della prassi. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi amministratore delegato. È normale che non può essere contento di un percorso in campionato in cui si contano 7 sconfitte. Il Napoli, ormai, è diventato un alibi per tutti. È vero, sta facendo un altro campionato, ma non è normale che le altre squadre abbiano ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023)dice la sua sulla situazione dell’e sui punti di differenza che in campionato la separano dal. Ecco il pensiero avanzato dal giornalista nel corso del suo collegamento con “Aspettando il weekend” a Sportitalia. ALIBI – Alfredosembra deluso dall’atteggiamento dell’in campionato. Il giornalista, in collegamento nel corso della trasmissione “Aspettando il weekend” di Sportitalia, afferma: «Le dichiarazioni di Beppe Marotta? Fanno parte della prassi. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi amministratore delegato. È normale che non può essere contento di un percorso in campionato in cui si contano 7 sconfitte. Il, ormai, è diventato un alibi per tutti. È vero, sta facendo un altro campionato, ma non è normale che le altre squadre abbiano ...

Pedullà allontana l'Inter da Mazraoui: Ecco il vero obiettivo - Top News Da qualche giorno si legge di Noussair Mazraoui come il nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter come sostituto di Dumfries, destinato alla cessione in estate ma per Alfredo Pedullà è una falsa pista. L'esperto di mercato scrive sul suo sito Mazraoui - Inter: il vero obiettivo per l'esterno è un altro ... quest'ultima, concentrerà gli sforzi su un altro obiettivo Casting per le fasce dell' Inter , ... Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il nome cerchiato in rosso sui ... Zaniolo, accordo vicino tra Roma e Galatasaray: le cifre dell'affare ...32 - Le cifre dell'affare tra la Roma e il Galatasaray per Zaniolo , secondo Alfredo Pedullà, sono ...più 3 di bonus avvicinandosi sensibilmente ai 25 richiesti dalla Roma (il 15% finisce all'Inter) ... Da qualche giorno si legge di Noussair Mazraoui come il nome in cima alla lista dei desideri dell'come sostituto di Dumfries, destinato alla cessione in estate ma per Alfredoè una falsa pista. L'esperto di mercato scrive sul suo sito... quest'ultima, concentrerà gli sforzi su un altro obiettivo Casting per le fasce dell', ... Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo, il nome cerchiato in rosso sui ......32 - Le cifre dell'affare tra la Roma e il Galatasaray per Zaniolo , secondo Alfredo, sono ...più 3 di bonus avvicinandosi sensibilmente ai 25 richiesti dalla Roma (il 15% finisce all') ... Mercato Inter / Marotta lavora su 2 colpi importanti: Pedullà conferma Cittaceleste.it