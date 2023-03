Pecci | “Kvaratskhelia? E’ evidente che sia stato lui a dare il cambio di passo a questa squadra”

(Di sabato 4 marzo 2023), ex centrocampista del Napoli e ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di Legends per raccontare aneddoti dell’esperienza a Napoli e per commentare la rosa attuale. Nonostante la battuta d’arresto subita in casa nel match contro la Lazio, il Napoli resta ancora la capolista con il sogno dello scudetto in tasca. Gli azzurri, infatti, viaggiano L'articolo

... ovvero l'episodio ricordato dama oltre alle altre ammonizioni (altre ne sono state chieste invano dai due club), l'episodio più clamoroso è quello del 78':crossa, Osimhen e Kim ......lo pago pero Luis Alberto, non per giocatori come me. Nel nostro ruolo non contava tanto prendere gli applausi ma essere utile" . Queste sono alcune delle dichiarazioni di Eraldo...... non succede quasi mai di acquistare gente come Kim e, protagonisti da subito. ... E' un giocatore ritrovato, c'è stato un periodo in cui faceva la staffetta con. La Champions L'...

Pecci: "Kvaratskhelia E' evidente che sia stato lui a dare il cambio ... DailyNews 24

La prova di Pairetto di Torino al Maradona analizzata ai raggi X, il parere di Eraldo Pecci e dell'esperto di Dazn Luca Marelli ...Eraldo Pecci ha parlato della grande stagione del Napoli soffermandosi sui calciatori che stanno trascinando la squadra in Italia ed Europa.