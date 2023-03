**Pd: verso gestione unitaria, partita aperta su Bonaccini presidente** (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il giorno dopo il primo faccia a faccia tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini le versioni dei due fronti coincidono su alcuni aspetti ma divergono su altri. Il punto su cui tutti si dicono d'accordo è che ieri è stata messa agli atti la consapevolezza, da parte di entrambi, che si debba dare un segnale di unità. Anzi "unitarietà", per dirla con la neo segretaria. gestione unitaria, dunque? La strada è questa. Su come farlo, ancora tanto è da definire. E la prima tessera del puzzle è il ruolo di Stefano Bonaccini, che per i suoi è il punto di partenza da cui poi far discendere a cascata tutto il resto, a partire dai presidenti dei gruppi parlamentari. Nell'incontro di ieri, si riferisce all'Adnkronos, si sarebbe manifestata una preferenza di Schlein: quella su Bonaccini ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il giorno dopo il primo faccia a faccia tra Elly Schlein e Stefanole versioni dei due fronti coincidono su alcuni aspetti ma divergono su altri. Il punto su cui tutti si dicono d'accordo è che ieri è stata messa agli atti la consapevolezza, da parte di entrambi, che si debba dare un segnale di unità. Anzi "unitarietà", per dirla con la neo segretaria., dunque? La strada è questa. Su come farlo, ancora tanto è da definire. E la prima tessera del puzzle è il ruolo di Stefano, che per i suoi è il punto di partenza da cui poi far discendere a cascata tutto il resto, a partire dai presidenti dei gruppi parlamentari. Nell'incontro di ieri, si riferisce all'Adnkronos, si sarebbe manifestata una preferenza di Schlein: quella su...

