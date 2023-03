Pd, Schlein e Bonaccini d'accordo per la guida unitaria: da definire solo i ruoli (Di sabato 4 marzo 2023) Nessuno strappo, nessuna lacerazione ma - forse - Bonaccini e Elly Schlein uniti nella fguida del partito anche se c'è da definire il ruolo del presidente della regione Emilia Romagna se presidente o ... Leggi su globalist (Di sabato 4 marzo 2023) Nessuno strappo, nessuna lacerazione ma - forse -e Ellyuniti nella fdel partito anche se c'è dail ruolo del presidente della regione Emilia Romagna se presidente o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di… - demagistris : Ennesimo scandalo primarie PD a Napoli e in Campania ricostruito da #fanpage.Tra i più attivi Bonaccini boys De Luc… - LaStampa : Idea Schlein: Bonaccini vicesegretario - Ladygalga1 : RT @fanpage: [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di - RomanamenteR : @sbonaccini @giubileif Stefano Bonaccini ha perso.Lasci spazio alla Schlein...Anzi perche non va col Terzo Polo..or… -