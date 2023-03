Pd, il New York Times su Schlein. “La donna che ha scosso la politica italiana” (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ difficile incarnare il cambiamento in Italia più di Elly Schlein”. Così il New York Times in un ritratto dedicato alla neo segretaria Pd. Il quotidiano statunitense ‘presenta’ così Schlein: “La donna che scuote la politica italiana (no, non il nuovo presidente del Consiglio). Figlia di genitori italiani ed ebrei americani, Elly Schlein vuole rilanciare l’opposizione di centrosinistra a Giorgia Meloni, se solo il suo partito riuscirà a sopravvivere”. “Lo scorso fine settimana la signora Schlein, 37 anni, si è fatta strada al centro del dibattito sul futuro della sinistra europea quando ha sbalordito l’establishment liberale e scosso il panorama politico italiano vincendo le elezioni primarie per ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ difficile incarnare il cambiamento in Italia più di Elly”. Così il Newin un ritratto dedicato alla neo segretaria Pd. Il quotidiano statunitense ‘presenta’ così: “Lache scuote la(no, non il nuovo presidente del Consiglio). Figlia di genitori italiani ed ebrei americani, Ellyvuole rilanciare l’opposizione di centrosinistra a Giorgia Meloni, se solo il suo partito riuscirà a sopravvivere”. “Lo scorso fine settimana la signora, 37 anni, si è fatta strada al centro del dibattito sul futuro della sinistra europea quando ha sbalordito l’establishment liberale eil panorama politico italiano vincendo le elezioni primarie per ...

