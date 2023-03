Pd: Fioroni, 'Schlein mi ha sfrattato, ora partito troppo di sinistra' (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Oggi il Pd per come è nato non esiste più, esiste un partito di sinistra e io tolgo il disturbo”. Così Beppe Fioroni a Repubblica. "C'è una parte del Pd che da sempre è ossessionata dal governo del partito. Nel 2015 Schlein uscì dal Pd con Civati perché aveva vinto un segretario moderato, cioè Renzi. Ora è tornata per fare la segretaria. Ma così non ci sarà mai un partito di centrosinistra perché la sintesi tra le culture è impossibile: invece quella sintesi era il sogno del Pd quando è nato. Insomma ormai è di sinistra, una cultura che nulla ha a che vedere con la mia cultura. E quindi tolgo il disturbo”. Entrerà in un altro partito? “Sono impegnato innanzitutto per ricostruire una rete di confronto e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Oggi il Pd per come è nato non esiste più, esiste undie io tolgo il disturbo”. Così Beppea Repubblica. "C'è una parte del Pd che da sempre è ossessionata dal governo del. Nel 2015uscì dal Pd con Civati perché aveva vinto un segretario moderato, cioè Renzi. Ora è tornata per fare la segretaria. Ma così non ci sarà mai undi centroperché la sintesi tra le culture è impossibile: invece quella sintesi era il sogno del Pd quando è nato. Insomma ormai è di, una cultura che nulla ha a che vedere con la mia cultura. E quindi tolgo il disturbo”. Entrerà in un altro? “Sono impegnato innanzitutto per ricostruire una rete di confronto e di ...

