Pd e Cgil in mezzo ad anarchici e Palestina: le bandiere in piazza a Firenze (Di sabato 4 marzo 2023) Firenze. Il festival delle bandiere, la sagra delle scissioni. Nella manifestazione di Firenze, tra Elly Schlein vicina alla testa del corteo e Giuseppe Conte dietro, rallentato dalla mole di selfie a cui si è voluto concedere, la sinistra ha avuto modo di mostrare tutte le sue infinite sfaccettature attraverso la moltitudine di bandiere presenti. Oltre alle sigle sindacali, sventolavano i simboli di Unione Popolare, Partito di Alternativa comunista, Sinistra anticapitalista, Partito comunista dei lavoratori, Rifondazione comunista, bandiere anarchiche, comuniste, di Possibile e anche una di Italia Viva. Molte bandiere della sinistra radicale, segno delle tante scissioni che la hanno attraversata. Foto di Alessandro Luna La falce e il martello

