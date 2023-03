Paura al Maradona: ragazzo colpito da una bomba carta, le sue condizioni (Di sabato 4 marzo 2023) Attimi di tensione durante Napoli - Lazio quando un ragazzo è stato ferito ad una mano ed è stato portato in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma la Paura è stata molta. Questa la prima ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 marzo 2023) Attimi di tensione durante Napoli - Lazio quando unè stato ferito ad una mano ed è stato portato in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma laè stata molta. Questa la prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Paura al Maradona: ragazzo colpito da una bomba carta, le sue condizioni: I tifosin della #Lazio hanno lanciato fum… - CorSport : ??? Paura al Maradona ?? Ragazzo colpito da una bomba carta ?? Le sue condizioni - LALAZIOMIA : Paura al Maradona: ragazzo colpito da una bomba carta, le sue condizioni - AleAuz86 : Francamente in uno stadio Maradona dove non puoi portarti nemmeno le mutande per paura che le usi come molla per co… - sportli26181512 : Napoli-Lazio: bomba carta dal settore ospiti esplode in mano a un bambino, d'urgenza in ospedale: Paura a Napoli pe… -