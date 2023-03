Paul Verhoeven, regista di Basic Instinct: “Il puritanesimo è ovunque e mi spaventa” (Di sabato 4 marzo 2023) “Il politically correct dilaga e dominia su tutto. Un puritanesimo che è ovunque nel mondo”. Queste le parole di Paul Verhoeven, il regista di Basic Instinct, a La Stampa con cui ha parlato anche di “Benedetta”, il suo film basato sul saggio di Judith C. Brown Atti impuri – Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento. Il suo “Benedetta” non è stato un film militante, ma può essere letto certamente in chiave femminista: “In molti dei miei film le donne hanno ruoli centrali. A scuola, dalle elementari all’università, ho avuto compagne spesso molto più brave di me. Sono cresciuto con l’idea che non ci sia differenza tra quello che può fare un uomo o una donna, consapevole, fin da piccolo, che le donne sono uguali agli uomini, se non migliori”. Poi sul ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) “Il politically correct dilaga e dominia su tutto. Unche ènel mondo”. Queste le parole di, ildi, a La Stampa con cui ha parlato anche di “Benedetta”, il suo film basato sul saggio di Judith C. Brown Atti impuri – Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento. Il suo “Benedetta” non è stato un film militante, ma può essere letto certamente in chiave femminista: “In molti dei miei film le donne hanno ruoli centrali. A scuola, dalle elementari all’università, ho avuto compagne spesso molto più brave di me. Sono cresciuto con l’idea che non ci sia differenza tra quello che può fare un uomo o una donna, consapevole, fin da piccolo, che le donne sono uguali agli uomini, se non migliori”. Poi sul ...

