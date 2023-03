Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2023: una Shimada eccezionale vince la gara femminile, Tali-Frasca si qualificano per il libero (Di sabato 4 marzo 2023) Incontenibile Mao Shimada. La giovane atleta giapponese ha vinto con ampio margine i Campionati Mondiali 2023 di Pattinaggio artistico, evento in scena questo fine settimana presso la Winsport di Calgary (Canada), prendendo il largo grazie a un programma libero da capogiro con cui ha ottenuto un punteggio totale davvero elevato e dal sapore storico. La pattinatrice seguita da Mie Hamada, già in testa dopo lo short, è riuscita nell’impresa confezionando un programma imbastito da un triplo axel di ottima fattura, da un quadruplo toeloop (chiamato sul quarto) oltre che da altri sette salti tripli, tra cui spiccano due lutz, un flip e un loop. Ottenendo un riscontro sul GOE clamoroso anche nelle tre trottole, tutte di livello 4, la nipponica si è spinta in zona 152.76 (84.78, 67.98) ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Incontenibile Mao. La giovane atleta giapponese ha vinto con ampio margine i Campionatidi, evento in scena questo fine settimana presso la Winsport di Calgary (Canada), prendendo il largo grazie a un programmada capogiro con cui ha ottenuto un punteggio totale davvero elevato e dal sapore storico. La pattinatrice seguita da Mie Hamada, già in testa dopo lo short, è riuscita nell’impresa confezionando un programma imbastito da un triplo axel di ottima fattura, da un quadruplo toeloop (chiamato sul quarto) oltre che da altri sette salti tripli, tra cui spiccano due lutz, un flip e un loop. Ottenendo un riscontro sul GOE clamoroso anche nelle tre trottole, tutte di livello 4, la nipponica si è spinta in zona 152.76 (84.78, 67.98) ...

