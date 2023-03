Patente digitale 2023: cosa cambierà e quali sono i benefici (Di sabato 4 marzo 2023) Potrebbe partire ben presto una nuova sperimentazione per quanto riguarda la Patente di guida. Pare proprio che l’Unione Europea voglia inserire delle nuove regole: stiamo parlando della Patente di Guida digitale, che arreca con se alcune altre novità come la possibilità di fare pratica con l’automobile già a 17 anni. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo. La nuova Patente digitale dovrebbe sostituire quella plastificata, ed avere lo stesso valore in tutta Europa. Di fatto, con la supervisione di un adulto si potrà iniziare a fare pratica di guida a 17 anni ma solo dopo aver superato l’esame, e a 18 anni ci si potrà mettere alla guida da soli. L’esame di guida sarà improntata sui seguenti argomenti: sicurezza dei pedoni, scooter, bici elettriche e ciclisti. Ci sarà inoltre una stretta sulle ... Leggi su blowingpost (Di sabato 4 marzo 2023) Potrebbe partire ben presto una nuova sperimentazione per quanto riguarda ladi guida. Pare proprio che l’Unione Europea voglia inserire delle nuove regole: stiamo parlando delladi Guida, che arreca con se alcune altre novità come la possibilità di fare pratica con l’automobile già a 17 anni. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo. La nuovadovrebbe sostituire quella plastificata, ed avere lo stesso valore in tutta Europa. Di fatto, con la supervisione di un adulto si potrà iniziare a fare pratica di guida a 17 anni ma solo dopo aver superato l’esame, e a 18 anni ci si potrà mettere alla guida da soli. L’esame di guida sarà improntata sui seguenti argomenti: sicurezza dei pedoni, scooter, bici elettriche e ciclisti. Ci sarà inoltre una stretta sulle ...

