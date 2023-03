“Pasolini. Cronologia di un delitto politico”: film inchiesta su Sky (Di sabato 4 marzo 2023) Esattamente a 101 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini Sky Documentaries presenta il nuovo film-inchiesta che indaga sulla morte del regista. Pasolini. Cronologia di un delitto politico, questo il titolo presentato anche all’ultima Festa del Cinema di Roma. Pasolini. Cronologia di un delitto politico assume le connotazioni perfette di un film-inchiesta. Si tratta infatti di un’indagine, a 101 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, alla ricerca della verità politica sull’omicidio del poliedrico intellettuale italiano. Il film è liberamente ispirato al volume Pasolini, un omicidio politico di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 marzo 2023) Esattamente a 101 anni dalla nascita di Pier PaoloSky Documentaries presenta il nuovoche indaga sulla morte del regista.di un, questo il titolo presentato anche all’ultima Festa del Cinema di Roma.di unassume le connotazioni perfette di un. Si tratta infatti di un’indagine, a 101 anni dalla nascita di Pier Paolo, alla ricerca della verità politica sull’omicidio del poliedrico intellettuale italiano. Ilè liberamente ispirato al volume, un omicidiodi ...

