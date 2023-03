Parte la manifestazione antifascista con Schlein e Conte. Il patto M5s-Pd: oggi non si parla di Ucraina (Di sabato 4 marzo 2023) Dal nostro inviato a Firenze. Giuseppe ed Elly sono divisi da 1,3 chilometri, leggero dislivello ci informa Google Maps. Il leader del M5S, Conte, quasi chiude il corteo fra selfie, abbracci e bandiere rosse della Fiom. Presidente, sta in un quadro di Guttuso. “Ma mancano gli operai”. Si sente a suo agio in mezzo a tutto questo rosso antico? “Ma io sono vestito di blu”, ride l’ex premier. Si sta qui per la manifestazione antifascista, tra gonfaloni dell’Anpi e lotta proletaria, in attesa della mitica foto di Firenze o patto del lampredotto, tra il capo del M5s e la nuova segretaria del Pd, Elly Schlein. La nuova leader è alla testa del corteo, circondata dal sindaco di Firenze Dario Nardella, Giuseppe Provenzano e Alessandro Zan. Più certo lo staff che adesso comanda al Nazareno: il girotondo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 marzo 2023) Dal nostro inviato a Firenze. Giuseppe ed Elly sono divisi da 1,3 chilometri, leggero dislivello ci informa Google Maps. Il leader del M5S,, quasi chiude il corteo fra selfie, abbracci e bandiere rosse della Fiom. Presidente, sta in un quadro di Guttuso. “Ma mancano gli operai”. Si sente a suo agio in mezzo a tutto questo rosso antico? “Ma io sono vestito di blu”, ride l’ex premier. Si sta qui per la, tra gonfaloni dell’Anpi e lotta proletaria, in attesa della mitica foto di Firenze odel lampredotto, tra il capo del M5s e la nuova segretaria del Pd, Elly. La nuova leader è alla testa del corteo, circondata dal sindaco di Firenze Dario Nardella, Giuseppe Provenzano e Alessandro Zan. Più certo lo staff che adesso comanda al Nazareno: il girotondo ...

