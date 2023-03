Parkinson e tremore, si cura con gli ultrasuoni focalizzati. Ecco come funziona e il video del trattamento eseguito a Palermo (Di sabato 4 marzo 2023) Si può curare il tremore che hanno le persone affette dal morbo di Parkinson ? C'è un percorso innovativo che si chiama MRgFUS , acronimo di MR - guided Focused Ultra - Sound che si traduce in ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) Si puòre ilche hanno le persone affette dal morbo di? C'è un percorso innovativo che si chiama MRgFUS , acronimo di MR - guided Focused Ultra - Sound che si traduce in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... osamundR : ??????Si può curare il tremore che hanno le persone affette dal morbo di Parkinson? C'è un percorso innovativo che si… - Gazzettino : Parkinson e tremore, si cura con gli ultrasuoni focalizzati. Ecco come funziona e il video del trattamento eseguito… - ilmessaggeroit : Parkinson e tremore, si cura con gli ultrasuoni focalizzati. Ecco come funziona e il video del trattamento eseguito… - Italia_Notizie : Ultrasuoni contro il tremore nella malattia di Parkinson. Forse saranno usati anche per i tumori - Luxgraph : Ultrasuoni contro il tremore nella malattia di Parkinson. Forse saranno usati anche per i tumori #corriere #news… -