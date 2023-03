Parigi-Nizza: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Inizio marzo coincide con la disputa della Parigi-Nizza, giunta all’81a edizione e in programma da domenica 5 a domenica 12 marzo. La scorsa edizione fu conquistata da Primoz Roglic davanti a Simon Yates e Daniel Felipe Martinez. Si contano soltanto tre successi italiani nella storia di questa corsa, l’ultima delle L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Kuurne-Bruxelles-Kuurne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Strade Bianche: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di sabato 4 marzo 2023) Inizio marzo coincide con la disputa della, giunta all’81a edizione e in programma da domenica 5 a domenica 12 marzo. La scorsa edizione fu conquistata da Primoz Roglic davanti a Simon Yates e Daniel Felipe Martinez. Si contano soltanto tre successi italiani nella storia di questa corsa, l’ultima delle L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Kuurne-Bruxelles-Kuurne:tv eStrade Bianche:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fanta_Cycling : Non c'è un attimo di respiro: domani parte la @ParisNice . Si rinnova il duello #Pogacar - #Vingegaard Leggi la new… - MarcoBardella2 : Un giorno al via della Parigi-Nizza, la corsa verso il sole...??@ParisNice #ParisNice #ParisNice23 #ParisNice2023 - JPHHenneton : @StefanoPutinati Non parteciperà, domani inizierà la Parigi-Nizza - roadcyclistbcn : RT @gcnItalia: Gli sterrati polverosi delle crete senesi saranno protagonisti grazie alla #StradeBianche maschile e femminile, in diretta*… - zolive84 : RT @gcnItalia: Gli sterrati polverosi delle crete senesi saranno protagonisti grazie alla #StradeBianche maschile e femminile, in diretta*… -