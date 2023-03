Parigi-Nizza 2023: tutti gli italiani in gara. Jonathan Milan atteso per le volate, Sobrero e Affini possono far bene nella cronometro (Di sabato 4 marzo 2023) Si svolgerà dal 5 al 12 marzo la Parigi-Nizza 2023, una delle corse più importanti dell’inizio di stagione. L’evento in terra francese, che sarà in contemporanea alla Tirreno-Adriatico 2023, avrà allo start diversi campioni vista la partecipazione delle 18 formazioni WorldTour, a cui si aggiungeranno la Lotto Dstny, la TotalEnergies, l’Israel-Premier Tech e l’Uno-X Pro Cycling Team, ossia le quattro squadre che saranno poi presenti anche al Tour de France 2023. Non saranno dunque al via team italiani, ma il Bel Paese potrà comunque contare sulla partecipazione di otto corridori. L’attesa maggiore è sicuramente per Jonathan Milan (Bahrain – Victorious): l’azzurro ha già ottenuto un successo in questa stagione (nella seconda frazione del ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Si svolgerà dal 5 al 12 marzo la, una delle corse più importanti dell’inizio di stagione. L’evento in terra francese, che sarà in contemporanea alla Tirreno-Adriatico, avrà allo start diversi campioni vista la partecipazione delle 18 formazioni WorldTour, a cui si aggiungeranno la Lotto Dstny, la TotalEnergies, l’Israel-Premier Tech e l’Uno-X Pro Cycling Team, ossia le quattro squadre che saranno poi presenti anche al Tour de France. Non saranno dunque al via team, ma il Bel Paese potrà comunque contare sulla partecipazione di otto corridori. L’attesa maggiore è sicuramente per(Bahrain – Victorious): l’azzurro ha già ottenuto un successo in questa stagione (seconda frazione del ...

