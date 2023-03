Parigi-Nizza 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Pogacar, Vingegaard, Bardet e Milan (Di sabato 4 marzo 2023) Lo spettacolo del ciclismo si divide tra Francia ed Italia. Se nel Bel Paese c’è la Tirreno-Adriatico, gli occhi sono puntati soprattutto sulla Parigi-Nizza. C’è infatti l’antipasto di Tour: rivivremo la sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, coloro che alla Grande Boucle 2022 hanno dato spettacolo in chiave maglia gialla. In casa azzurra occhi puntati sulle volate di Jonathan Milan: il pistard della Bahrain-Victorious ha le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante negli sprint. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist con tutti i partecipanti. startlist Parigi-Nizza 2023 JUMBO-VISMA JONAS Vingegaard EDOARDO AFFINI ROHAN DENNIS TOBIAS SVENDSEN FOSS OLAV KOOIJ JAN TRATNIK NATHAN VAN ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Lo spettacolo del ciclismo si divide tra Francia ed Italia. Se nel Bel Paese c’è la Tirreno-Adriatico, gli occhi sono puntati soprattutto sulla. C’è infatti l’antipasto di Tour: rivivremo la sfida tra Jonase Tadej, coloro che alla Grande Boucle 2022 hanno dato spettacolo in chiave maglia gialla. In casa azzurra occhi puntati sulle volate di Jonathan: il pistard della Bahrain-Victorious ha le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante negli sprint. Andiamo a scoprire nel dettaglio lacon tutti i partecipanti.JUMBO-VISMA JONASEDOARDO AFFINI ROHAN DENNIS TOBIAS SVENDSEN FOSS OLAV KOOIJ JAN TRATNIK NATHAN VAN ...

