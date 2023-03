Papilloma virus: Lilt, meno di una donna su due è vaccinata (Di sabato 4 marzo 2023) meno di una ragazza su due ha completato il ciclo vaccinale contro l'HPV e solo il 15,4% dei ragazzi. Eppure, ogni anno, oltre 6.500 casi di cancro sono riconducibili all'infezione da Papilloma virus. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023)di una ragazza su due ha completato il ciclo vaccinale contro l'HPV e solo il 15,4% dei ragazzi. Eppure, ogni anno, oltre 6.500 casi di cancro sono riconducibili all'infezione da. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Ogni anno in Italia 6 mila tumori causati dal papilloma virus. Appello agli adolescenti: “Test e vaccino possono sa… - Wolf61V_V : @AuroraLittleSun Mia nuora vaccinata anni 30 papilloma virus e tumore all'utero,questi miserabili hanno condannato anche i giovani. - RobbyDreamer : RT @AuroraLittleSun: Ragazzi, una signora mi ha detto che è risultata positiva al papilloma virus, e non sa se fare il vaccino specifico pe… - Microbitalia : Il #4 #marzo di celebra l'#HPV #Awareness #Day, un'occasione per ricordare e per incentivare alla #prevenzione. - PierloPPP : @AuroraLittleSun Mi pare ci si possa vaccinare contro il papilloma virus solo fino i 25 anni d'età -