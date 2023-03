Papa Francesco | il gesuita francescano raccontato da Milone

Leggi su formiche

(Di sabato 4 marzo 2023) Tutto è cominciato il 13 marzo 2013. Al quinto scrutinio, il Conclave scelse, come successore di Benedetto XVI, dimessosi, un Cardinale che veniva «quasi dalla fine del mondo», come disse il neovescovo di Roma, annunciando di aver scelto come nomein onore del Poverello d’Assisi. Il Santo, il riformatore, il «fratello di tutti, di tutte e di tutto». A dieci anni di distanza, questo libro è una maniera per esprimere gratitudine per il ministero del Santo Padre. Da allora ci sono state tre encicliche, cinque Sinodi, altrettante esortazioni apostoliche, quaranta viaggi internazionali, gesti profetici che fanno già parte della storia della Chiesa di Roma, come la preghiera in una desolata e struggente San Pietro nei giorni della pandemia, la volontà di operare riforme della Curia di Roma, l’impegno di lottare contro gli abusi sui minori, lo spazio alle donne nei ...