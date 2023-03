Pagelle Strade Bianche 2023 | Pidcock è fenomenale | delusione van der Poel Formolo il migliore azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023)Tom, voto 10: i tantissimi dubbi sul britannico sono già messi alle spalle. Arriva la prima vittoria di un certo spessore e, soprattutto, in questa maniera: attacca da lontano, stacca i compagni di fuga sullo sterrato, riprende i fuggitivi e si fa una trentina di chilometri in solitaria resistendo alla rimonta degli avversari. Trionfo in Piazza del Campo più che meritato per il britannico: è lui il futuro delle classiche. Valentin Madouas, voto 8: due indizi fanno una prova, questo è un gran corridore. Il francese classe 1996 l’anno scorso aveva chiuso sul podio il Giro delle Fiandre sorprendentemente, oggi corre da uomo esperto e conquista una seconda piazza di lusso nella corsa italiana. Tiesj Benoot, voto 8: lui in questa corsa si scatena. Arriva la quinta top-5 ...