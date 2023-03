Padova, poliziotto eroe si getta nel canale per salvare un anziano: i corpi ritrovati sul fondale (Di sabato 4 marzo 2023) Sono stati recuperati in un punto seminascosto del fondale del canale Gorzone, ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova, i corpi di un uomo di 70 anni e di Domenico Zorzino, il poliziotto che ieri pomeriggio si era tuffato per cercare di salvarlo, dopo aver assistito all’incidente a causa del quale l’uomo era caduto in acqua con la sua auto. Tanto il capo della polizia, Lamberto Giannini, quanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, hanno parlato di Zorzino come di un eroe. L’agente, che era assistente capo coordinatore presso il Reparto prevenzione crimine veneto, lascia la moglie e un figlio adolescente. Il gesto eroico dell’agente Zorzino Zorzino era libero dal servizio e stava facendo jogging vicino all’argine del canale quando si è accorto che in acqua c’era ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) Sono stati recuperati in un punto seminascosto deldelGorzone, ad Anguillara Veneta, in provincia di, idi un uomo di 70 anni e di Domenico Zorzino, ilche ieri pomeriggio si era tuffato per cercare di salvarlo, dopo aver assistito all’incidente a causa del quale l’uomo era caduto in acqua con la sua auto. Tanto il capo della polizia, Lamberto Giannini, quanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, hanno parlato di Zorzino come di un. L’agente, che era assistente capo coordinatore presso il Reparto prevenzione crimine veneto, lascia la moglie e un figlio adolescente. Il gesto eroico dell’agente Zorzino Zorzino era libero dal servizio e stava facendo jogging vicino all’argine delquando si è accorto che in acqua c’era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Padova, poliziotto eroe si getta nel canale per salvare un anziano: i corpi ritrovati sul fondale… - andreastoolbox : Ritrovati senza vita l'automobilista e il suo poliziotto eroe #senza #Ritrovati #vita #e #l'automobilista ??????? - francacec : Il poliziotto non ha esitato a tuffarsi per tentare di salvare l’autista: riposi in pace e grazie per il suo altrui… - speranza_viva : RT @ultimoranet: #Padova, recuperati ad Anguillara i corpi del 70enne finito ieri con l'auto nel fiume Gorzone e del poliziotto 48enne, fuo… - Trendolizer : Padova, poliziotto si getta nel fiume per salvare pensionato: trovati morti entrambi -