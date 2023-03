Padova | lo striscione dei militanti di Blocco Studentesco nel liceo Tito Livio | La scuola non è antifascista | è libera

nella notte è arrivata la notizia di diversi istituti superiori che sono stati chiusi con ... Al concentramento è stato lasciato unorispetto alla strage che c'è stata qualche giorno ...All'esterno del nosocomio era anche comparso unocon la scritta "Forza Tommy" su cui era ... purtroppo - spiega Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene all'Università di- . Il ...In testa al corteo lodel movimento retto dal sindaco, Roberto Gualtieri , dal ... Usb , rappresentanze dei portuali di Livorno e Civitavecchia , collettivi provenienti da, Milano , ...

Padova, lo striscione dei militanti di Blocco Studentesco nel liceo Tito Livio: "La scuola non è antifascista… la Repubblica

PADOVA - Militanti di Blocco Studentesco Padova hanno appeso al liceo Tito Livio uno striscione nel quale si legge «La scuola non è antifascista, è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...