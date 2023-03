Padova | Floridia-Silvestri | ' dedizione e coraggio Zorzino non saranno dimenticati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Siamo profondamente addolorati per la morte del poliziotto Domenico, e desideriamo esprimere le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi. Il suo sacrificio, mentre era fuori servizio, nel tentativo di salvare un'automobilista finito in acqua, rappresenta un esempio didiche non". Così i capigruppo M5S di Senato e Camera Barbarae Francesco