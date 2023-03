Padova, auto finisce in un canale: poliziotto si tuffa ma scompare (Di sabato 4 marzo 2023) Si tinge di giallo la vicenda riguardante un auto nel fiume a Padova. Secondo quanto riportano i media locali, Stefano Buosco, uomo di 70 anni, è caduto nel canale Gorzone, ad Anguillara Veneta, con la sua vettura. A seguire, il 48enne Domenico Zorzino, poliziotto fuori servizio del Reparto Prevenzione Crimine, che ha assistito alla scena, si ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Si tinge di giallo la vicenda riguardante unnel fiume a. Secondo quanto riportano i media locali, Stefano Buosco, uomo di 70 anni, è caduto nelGorzone, ad Anguillara Veneta, con la sua vettura. A seguire, il 48enne Domenico Zorzino,fuori servizio del Reparto Prevenzione Crimine, che ha assistito alla scena, si ... TAG24.

