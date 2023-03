Osimhen chiama la Premier League, ma c’è già un’offerta monstre: Napoli rassegnato a perderlo (Di sabato 4 marzo 2023) Osimhen chiama la Premier League, ma il Napoli cosa risponde? Aurelio De Laurentiis è già rassegnato a perdere il suo campione oppure farà di tutto per trattenerlo? Victor James Osimhen, 24 anni, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana è l’Oro di Napoli, citando uno splendido film ad episodi di Vittorio De Sica. Un “tesoro” che in tanti stanno già pensando di trafugare dalla società di Aurelio De Laurentiis. Cosa ne pensa il presidente azzurro ormai avviato alla conquista del suo primo scudetto? Osimhen chiama la Premier League (Foto ANSA – grantennistoscana)“Napule è mille culure” cantava Pino Daniele. Napoli, calcisticamente parlando, sta ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 4 marzo 2023)la, ma ilcosa risponde? Aurelio De Laurentiis è giàa perdere il suo campione oppure farà di tutto per trattenerlo? Victor James, 24 anni, attaccante dele della nazionale nigeriana è l’Oro di, citando uno splendido film ad episodi di Vittorio De Sica. Un “tesoro” che in tanti stanno già pensando di trafugare dalla società di Aurelio De Laurentiis. Cosa ne pensa il presidente azzurro ormai avviato alla conquista del suo primo scudetto?la(Foto ANSA – grantennistoscana)“Napule è mille culure” cantava Pino Daniele., calcisticamente parlando, sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DfassariDiego : @GinoRIVIECCIO Nelle partite bloccate da difese chiuse ci vorrebbe la variante … esempio due punte o trequarti diet… - franonesiste : RT @myownblue: La catena di sinistra paga la mancanza di Mario Rui. Zielinski non riesce a triangolare come al solito e Sarri l'ha preparat… - myownblue : La catena di sinistra paga la mancanza di Mario Rui. Zielinski non riesce a triangolare come al solito e Sarri l'ha… - Raffaele_NA : Come sono cambiati i tempi: Negli anni 80, l'auto di Osimehn non avrebbe fatto un metro per la ressa. Maradona pot… - goly87 : @loca_acm Il napoli gioca con 2 varianti, o parte dal basso quando la squadra avversaria aspetta, altrimenti se acc… -