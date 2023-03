Oscar 2023 | per la miglior regia in pole position ci sono The Daniels perché Hollywood non né Venezia né Cannes

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Chissà se Steven Spielberg era sincero durante la sua conferenza stampa alla recente Berlinale quando celebrò il “genio” messo in scena da Thenel loro blasonato Everything Everywhere All at Once. Ma Zio Steven è tutt’altro che ingenuo: del resto, chi meglio di lui conosce i meccanismi (perversi?) die dello show-biz per dubitare che la roboante campagna promozionale per EEAO (acronimo ormai noto a tutti per il film dei) li porterà diritti e diretti a guadagnarsi parecchiincluso quello per la? Vorremmo essere smentiti, certo. Parteggiando per colui che ha scritto la Storia del cinema americano e non solo, vorremmo che la benedetta statuetta d’oro tornasse ancora sugli scaffali del cineasta (ne ha già vinti 4, ma mai abbastanza…) che ogni ...