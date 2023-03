Orrore dei complottisti no vax sulla morte del senatore Astorre: “Muore il guerriero della puntura” (Di sabato 4 marzo 2023) L’Orrore no vax non conosce limiti. Subito dopo la tragica notizia della morte del senatore del Pd Bruno Astorre, i negazionisti di Covid e vaccini hanno iniziato il loro delirio. Nemmeno la pietas di fronte a un gesto estremo che merita rispetto, o almeno il silenzio. Sio social i no vax hanno iniziato a vomitare le loro teorie sul suo suicidio e a speculare. “Oggi racconterete insieme agli angeli quanto era bello il Green pass“, si legge in un ignobile commento sui social, a corredo di un post di Astorre del 28 febbraio. La causa della morte di Astorre – c’è un inchiesta in corso che indaga sull’istigazione al suicidio- – è messa completamente in dubbio dai no vax. Bruno Astorre era stato un assertore dei vaccini: ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) L’no vax non conosce limiti. Subito dopo la tragica notiziadeldel Pd Bruno, i negazionisti di Covid e vaccini hanno iniziato il loro delirio. Nemmeno la pietas di fronte a un gesto estremo che merita rispetto, o almeno il silenzio. Sio social i no vax hanno iniziato a vomitare le loro teorie sul suo suicidio e a speculare. “Oggi racconterete insieme agli angeli quanto era bello il Green pass“, si legge in un ignobile commento sui social, a corredo di un post didel 28 febbraio. La causadi– c’è un inchiesta in corso che indaga sull’istigazione al suicidio- – è messa completamente in dubbio dai no vax. Brunoera stato un assertore dei vaccini: ...

