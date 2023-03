Oriana Marzoli | Lato B in mostra nella casa del GF | la temperatura sale e non poco

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 4 marzo 2023)anche dalladel GF ha modo di aggiornare i suoi social e con certi scatti delB didi essere sempre più amata. Poter partecipare a un Reality Show indubbiamente è il grande sogno di moltissime ragazze del mondo dello spettacolo, con il Grande Fratello VIP che ormai da diverso tempo è considerato ampiamente come il più importante di tutti. Chi sta avendo grandissimo successo in questo periodo è la meravigliosa, una ragazza che ha tutta l’intenzione di poter continuare quanto più possibile dentro lapiù spiata d’Italia, ma intanto è lei che non perde occasione di mettersi in. InstagramNaturalmente bisogna far passare il tempo in qualche modo anche all’interno del Grande Fratello, ...