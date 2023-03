Ordine d’arrivo Strade Bianche 2023 | risultati e classifica Tom Pidcock fa l’impresa | Formolo il migliore italiano

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Lenon deludono mai. La “Classica del nord più a sud d’Europa” ha regalato una nuova grande giornata di ciclismo, con il solito spettacolo che solo lo sterrato delle crete senesi può creare. Tomha seguito le orme lasciate lo scorso anno da Tadej Pogacar, replicando la sua impresa ed arrivando al traguardo da solo dopo un attacco di 51 km. Al suo inseguimento si sono lanciati in tanti, da Mathieu Van der Poel a Tiesj Benoot, senza che nessuno sia riuscito a riportarsi alla sua ruota. Tanta sfortuna in chiave Italia, con Alberto Bettiol caduto in discesa dopo che aveva mostrato una buonissima condizione, ed una foratura per Davideche, nonostante l’inseguimento è stato comunque l’unicoin top10....