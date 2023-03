Open Dialogues e i muri da abbattere con spirito d’iniziativa e innovazione per aiutare i giovani a crescere (Di sabato 4 marzo 2023) C’è un muro sempre più alto che i giovani devono superare per entrare a tutti gli effetti nell’età adulta e “responsabile”. Per uscire, cioè, dalla famiglia, trovare un lavoro e formare una famiglia a loro volta. E questa altezza è stata anche quantificata, in modo simbolico: nel 2006 il muro era alto 1 metro, nel 2011 1 metro e 32, oggi 1 metro e 41. Sempre più difficile da superare e sempre più alto se il giovane è anche una donna, di più ancora se una donna del Sud. A trasformare in questa metafora molto immediata una serie di indicatori economici e dati statistici è stato Luciano Monti, docente di politiche dell’Ue alla Luiss Guido Carli e Coordinatore Scientifico della Fondazione Bruno Visentini, intervenuto oggi (venerdì 3) in apertura del panel conclusivo della due-giorni organizzata dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine con The European House – Ambrosetti, ... Leggi su udine20 (Di sabato 4 marzo 2023) C’è un muro sempre più alto che idevono superare per entrare a tutti gli effetti nell’età adulta e “responsabile”. Per uscire, cioè, dalla famiglia, trovare un lavoro e formare una famiglia a loro volta. E questa altezza è stata anche quantificata, in modo simbolico: nel 2006 il muro era alto 1 metro, nel 2011 1 metro e 32, oggi 1 metro e 41. Sempre più difficile da superare e sempre più alto se il giovane è anche una donna, di più ancora se una donna del Sud. A trasformare in questa metafora molto immediata una serie di indicatori economici e dati statistici è stato Luciano Monti, docente di politiche dell’Ue alla Luiss Guido Carli e Coordinatore Scientifico della Fondazione Bruno Visentini, intervenuto oggi (venerdì 3) in apertura del panel conclusivo della due-giorni organizzata dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine con The European House – Ambrosetti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrappaNonino : RT @Ambrosetti_: Open Dialogues for Future ricomincia nella ex Chiesa di San Francesco di #Udine, con un panel sul tema 'Youth empowerment:… - pierovecchiato : RT @Ambrosetti_: Con Open Dialogues for Future siamo riusciti a portare #Udine in America e viceversa, con ragionamenti di alto livello sui… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: Con Open Dialogues for Future siamo riusciti a portare #Udine in America e viceversa, con ragionamenti di alto livello sui… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: Si conclude il 1° Open Dialogues for Future #ODFF Evento di Camera Commercio Pordenone-Udine con @Ambrosetti_ Sostegno di… - Telefriuli1 : ???????????????? ???????? ??????????????????, ??????` ???????????????????? ??’???????????????? ???????? Oggi focus su innovazione, imprese del territorio e ruolo… -