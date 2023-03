Omicidio Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini (Di sabato 4 marzo 2023) Depositata in Procura, a Roma, una istanza per chiedere la ripresa delle indagini relative all'uccisione di Pier Paolo Pasolini avvenuta a Ostia il 2 novembre del 1975. Si chiede di accertare a chi appartengano i tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del delitto Leggi su vanityfair (Di sabato 4 marzo 2023) Depositata in Procura, a Roma, una istanza per chiedere la ripresarelative all'uccisione di Pier Paoloavvenuta a Ostia il 2 novembre del 1975. Si chiede di accertare a chi appartengano i tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del delitto

