Omicidio Panzieri | Alessandrini si oppone al trasferimento in Italia e confessa | “Ho ucciso per gelosia”

(Di sabato 4 marzo 2023) Novità sul caso di Pierpaolo, il 27ennea Pesaro dall’amico Michael, attualmente detenuto in Romania, dove è stato fermato in seguito alla fuga. Secondo le ultime informazioni, sembra che il killer, già reo confesso, avrebbe ammesso di aver compiuto l’estremo gesto per: il 30enne ha parlato di un presunto legame tra ... TAG24.

È arrivata con una telefonata dal carcere in Romania la confessione di Micheal Alessandrini sui motivi dietro l'dell'amico Pierpaolo, il 27enne ucciso nella sua casa a Pesaro 10 giorni fa. Alessandrini ha telefonato ieri, 3 marzo, dal carcere di Timisoara in Romania, dove è stato arrestato ...A parlare è la madre dell 30enne accusato di aver ucciso l'amico d'infanzia a Pesaro e arrestato in Romania: 'Non so se amerò più mio figlio, deve pagare. Piero era l'unico che cercava di farlo ...1' di lettura 23/02/2023 - E' finito in manette Michael Alessandrini, il presunto assassino di Pierpaolo, fermato mercoledì in Romania. Un arresto avvenuto 30 ore dopo il terribilegrazie al lavoro della polizia di Stato in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale ...

Omicidio Pierpaolo Panzieri, l'amico killer: L'ho ucciso per gelosia Fanpage.it

Al centro della furia omicida che ha portato a togliere la vita a Pierpaolo con 13 coltellate ci sarebbe la gelosia. Alessandrini avrebbe intercettato alcuni messaggi scambiati tra una ragazza, di cui ...Michael Alessandrini, il 30enne reo confesso dell’omicidio dell’amico 27enne Pierpaolo Panzieri, ha detto nel corso di una telefonata di ...