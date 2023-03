(Di sabato 4 marzo 2023) Pagine social ed esperti di gossip (da Deianira Marzano ad Amedeo Venza), nelle ultime ore hanno concentrato la loro attenzione su una serie di video con protagonista Edoardoe che, anche a mio dire, non dovrebbero passare in sordina. Se fossi io a dover prendere una decisione sul concorrente in questione, probabilmente avrei optato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : “Oltre il lecito”: i comportamenti di Donnamaria verso Antonella disturbano, c’è chi chiede la squalifica #gfvip… - Miki_RetiSocial : @nelloscavo @Avvenire_Nei Basta con queste accuse senza riscontro. Siamo ben oltre il lecito. - LeiNonMiConosce : @Agenzia_Ansa Dato che il VELO DI MAYA è compagno della sua impreparazione culturale, è lecito pensare che il suo n… - Lacasespoglia : @GianluigiFuturo Il nostro Re, al momento, ha qualche problemino con la Giustizia... La #secessionedifferenziata po… - dassste : @ArrisoPabulo @GeMa7799 Intendevo...che mi sembra ci sia un accanimento oltre misura e spesso oltre il lecito (quan… -

Secondo gli ultimi numeri,un italiano su due ha SPID e CIE , dati che dipingono una penisola ... Ovviamente èattendersi estensioni e modifiche in sede di approvazione della normativa che ...a Noi moderati, direttamente con il leader nazionale, Maurizio Lupi , in pressing per ... Un passo indietro forse solo tattico, èora supporre. Intanto però nella coalizione di ...alla nomina, per Xi è in arrivo un altro successo personale: il più che probabile inserimento ... In queste settimane e in generale nei prossimi anni èattendersi decine di nuovi progetti e ...

“Oltre il lecito”: i comportamenti di Donnamaria verso Antonella disturbano Blog Tivvù

Quindi, oggi...: il russo in fuga dalla Crimea a nuoto, il cugino (di destra) del segretario Pd e le violenze di Bologna ...Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Altopascio per l’ambiente: "L'attenzione è sempre stata massima" ...