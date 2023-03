Oltre 5mila euro al mese. Ecco gli stipendi degli uomini di Chiesa (Di sabato 4 marzo 2023) Tra stipendi bassi per i preti diocesani e tagli per quelli curiali, la Chiesa non se la passa bene. Ma il numero dei cardinali è record Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Trabassi per i preti diocesani e tagli per quelli curiali, lanon se la passa bene. Ma il numero dei cardinali è record

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Flavr7 : @ananassobasso @Kapparar1 Quanti ne devi mettere? Quanto kW è pacco batteria eventuale auto? Un accumulo da 5kw son… - Arturoarthuren : @stefano_laschi @barbarab1974 Cioè facevano servizi di continuo? Hai capito che vi erano oltre 150 casi al giorno,… - TgrRaiSardegna : Inail, nel biennio della pandemia oltre 5mila denunce per covid #IoSeguoTgr #Sardegna @TgrRai - angiuoniluigi : RT @fanpage: Per l'uomo è scattata una maxi multa da 5mila euro, oltre al sequestro di tutta la merce esposta - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Per l'uomo è scattata una maxi multa da 5mila euro, oltre al sequestro di tutta la merce esposta -